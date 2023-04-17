В Екатеринбурге на открытии скейт-парка выступят Ваня Дмитриенко и Macan

В скейт-парке пройдут показательные вступления профессиональных спортсменов Фото: пресс-служба «Русской медной компании»

В Екатеринбурге 22 апреля на открытии сезона в скейт-парке RCC EXTREME выступят Ваня Дмитриенко и Macan. Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медной компании».

Концерт пройдет в 18:00 рядом с КРК «Уралец». До него в скейт-парке пройдут показательные вступления профессиональных спортсменов.

Помимо этого на площадке в течение дня будут работать зона свободного граффити, фотозона, а также пройдут мастер-классы по экстремальным видам спорта и street dance.

Напомним, один из самых крупных и современных скейт-парков Урала и России построен в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Здесь могут тренироваться на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании, как начинающие, так и профессионалы.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru