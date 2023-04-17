В Екатеринбурге пропал 34-летний мужчина

Пропавшего мужчину видели в Ростове Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге еще 14 февраля пропал 34-летний Эдуард Полюхов. К его поискам на днях подключились волонтеры «ЛизаАлерт». По их данным, мужчина может находиться в другом городе.

- Эдуард жил в Екатеринбурге. Человек взрослый, самостоятельный, поэтому с семьей общался не часто. Из-за этого они не сразу забили тревогу. Потом некоторое время искали своими силами, а когда поняли, что не получается, обратились к нам, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт». - У нас есть достоверная информация, что недавно он был в Ростове, поэтому в ориентировке и указано два региона. Где он находится сейчас, никто не знает.

Сейчас поиск мужчины ведется по всей стране.

Если вы знаете, где может находиться пропавший Эдуард Полюхов, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле пропал 36-летний Анатолий Голдобин. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 31 марта. Его поисками также занимаются волонтеры.

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