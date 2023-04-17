В Екатеринбурге перестали работать телевизоры

Все отключения согласованы с телерадиокомпаниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 17 апреля перестали работать телевизоры. Это связано с плановыми техническими работами на телебашнях.

- Будут проходить профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования, - рассказывал ранее директор Свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Алексей Ивонин. - Все отключения согласованы с телерадиокомпаниями.

В эфире будут отсутствовать цифровые программы пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Это, в том числе телеканалы «Россия-1», Первый канал, «Матч ТВ», НТВ, «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», ТНТ, «Муз-ТВ» и так далее.

Работать телевидение не будет в Екатеринбурге с 04:00 до 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что плановые технические работы будут проходить в городах Свердловской области до 28 апреля.

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