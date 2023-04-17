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НовостиОбщество17 апреля 2023 4:59

Через Кольцово в Екатеринбург пытались провести опасную молочную продукцию

Нарушители привлечены к административной ответственности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Продукция была ввезена без документов, без заводской упаковки и без маркировки Фото: Россельхознадзор Свердловской области

Продукция была ввезена без документов, без заводской упаковки и без маркировки Фото: Россельхознадзор Свердловской области

Через Кольцово в Екатеринбург 16 апреля пытались провести опасную молочную продукцию.

- В ходе проведения досмотра багажа и ручной клади пассажиров должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста выявлены два факта несанкционированного ввоза небезопасной молочной продукции, изготовленной в домашних условиях, - рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.

Молочную продукция пытались провести граждане Таджикистана и Узбекистана. Ии были нарушены ветеринарно-санитарные требования. Продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и без маркировки.

Продукция изъята и уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности.

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