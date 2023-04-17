В Екатеринбурге сгорело здание первой городской больницы

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В Екатеринбурге вечером 16 апреля сгорел дом на Челюскинцев, 5В, сообщается в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Это здание первой городской больницы. Оно было заброшенным.

Во время тушения пожара от улицы Бориса Ельцина до улицы Папанин перекрывали движение.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в селе Верховино Тугулымского городского округа вечером 16 апреля вспыхнул двухэтажный жилой дом на улице Ленина. Из горящего здания эвакуировались 12 человек. Кроме того, через оконные проемы спасли двух детей.

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