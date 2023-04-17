В селе Верховино из горящего дома спасли двух детей

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Верховино Тугулымского городского округа вечером 16 апреля вспыхнул двухэтажный жилой дом на улице Ленина. Из горящего здания эвакуировались 12 человек. Кроме того, через оконные проемы спасли двух детей.

- В 20:16 поступило сообщение о пожаре. На площади 180 квадратных метров сгорели: кровля, чердачное перекрытие, стены, перегородки второго этажа, повреждены: междуэтажное перекрытие, стены и домашнее имущество первого этажа муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 24 человека личного состава. Пожарным удалось локализовать огонь в 21:42. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 01:30. О пострадавших не сообщается.

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