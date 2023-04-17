В Нижнем Тагиле пропал 36-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле пропал 36-летний Анатолий Голдобин. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 31 марта. К поискам подключились волонтеры.

- Был одет в черную кожаную куртку, зеленые штаны, кроссовки, черную шапку, - сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт».

Отмечается, что Анатолий Голдобин может находиться в другом городе.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 50-летнего Сергея Корякина. Мужчина пропал 13 апреля. Дома его ждут жена и пожилая мама.

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