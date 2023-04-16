Появилось видео жуткой аварии под Пермью, в которой погибли двое екатеринбуржцев

Машины отбросило в кювет. Фото: скриншот из видео/tg-канал Екатеринбург №1

В Пермском крае в жутком ДТП погибли двое жителей Екатеринбурга. 15 апреля на 91-м километре дороги Оса-Чернушка Chevrolet Lacetti вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Touareg. Страшные кадры попали на видео.

После жесткого удара обе машины отбросило в кювет, после чего она загорелись. В ГУ МВД по Пермскому краю, водитель и пассажирка Chevrolet Lacetti скончались на месте. Водитель и пассажирка Volkswagen Touareg с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства.

Напомним, за минувшие сутки случилось сразу два похожих ДТП. В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу на и врезался в BMW. В результате аварии он скончался на месте.

Еще одно ДТП на Серовском тракте. В нем пострадали полуторогодовалый мальчик и его мама. 52-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при перестроении с правой полосы на левую не пропустила Volkswagen Touareg и врезалась в него.

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