Почти пять тысяч верующих прошли крестным ходом в Екатеринбурге

в крестном ходе приняло участие порядка 4700 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход. В нем приняли участие тысячи верующих. Шествие возглавил митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.

Возглавили шествие митрополит Евгений и космонавт Олег Артемьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальный крестный ход прошел по главным улицам Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Порядка 4 700 верующих прошли Пасхальным Крестным ходом по центральным улицам Екатеринбурга от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, - сообщили в Екатеринбургской Епархии.

Крестный ход объединил тысячи верующих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шествии приняли участие как взрослые, так и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В молитвенном шествии также приняли участие передвижная звонница, хоругвеносцы и юные барабанщики-следопыты. Кроме Благодатного огня по главным улицам Екатеринбурга также пронесли икону, побывавшую на орбите и облетевшую Землю тысячи раз. Ее нес космонавт Олег Артемьев, а по завершению крестного хода передал в часовню Святой Екатерины.

Еще больше ярких фото с крестного хода вы можете найти тут.

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