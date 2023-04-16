Почти пять тысяч верующих прошли крестным ходом в Екатеринбурге

в крестном ходе приняло участие порядка 4700 тысяч человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход. В нем приняли участие тысячи верующих. Шествие возглавил митрополит Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.
Возглавили шествие митрополит Евгений и космонавт Олег Артемьев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пасхальный крестный ход прошел по главным улицам Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Порядка 4 700 верующих прошли Пасхальным Крестным ходом по центральным улицам Екатеринбурга от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, - сообщили в Екатеринбургской Епархии.
Крестный ход объединил тысячи верующих
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В шествии приняли участие как взрослые, так и дети
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В молитвенном шествии также приняли участие передвижная звонница, хоругвеносцы и юные барабанщики-следопыты. Кроме Благодатного огня по главным улицам Екатеринбурга также пронесли икону, побывавшую на орбите и облетевшую Землю тысячи раз. Ее нес космонавт Олег Артемьев, а по завершению крестного хода передал в часовню Святой Екатерины.
Еще больше ярких фото с крестного хода вы можете найти тут.
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