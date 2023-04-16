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НовостиОбщество16 апреля 2023 9:34

В Екатеринбурге подтвердили отмену первомайской демонстрации

Об этом сообщил глава профсоюзов Андрей Ветлужских
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Вместо первомайской демонстрации пройдут митинги и акции

Вместо первомайской демонстрации пройдут митинги и акции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил глава свердловской областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

- Раньше мы Первомай отмечали, проведя демонстрацию и митинги. В этом году, по решению Федерации независимых профсоюзов России приняла решение проводить это событие в форме митингов и встреч представителей профсоюзного актива с органами власти, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей В

По его словам, в рамках Первомайских мероприятий 28 апреля будет проведен Всемирный день охраны труда, а также пройдут высадка аллей труда и акция «Рисуем труд».

Напомним, в прошлом году первомайская демонстрация прошла впервые с 2019 года – два года ее не проводили из-за пандемии коронавируса. О том, как это было, вы можете посмотреть в нашем репортаже.

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