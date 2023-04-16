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НовостиОбщество16 апреля 2023 7:51

Под санкции президента Украины попали 12 уральских компаний

Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Ограничения будет действовать 10 лет

Ограничения будет действовать 10 лет

Фото: Евгения ГУСЕВА

Под санкции Украины попали 12 уральских компаний. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ 15 апреля.

По данным документа, опубликованного на официальном сайте президента Украины, в список попали: «СКБ Контур», Уральский центр систем безопасности, ООО «Интеграция», ООО «Адванта софт», торговый дом «Промэлектроника», ООО «Ай-Си Контракт», ООО «Виланд Электрик Рус», ООО «Гетчипс», научно-производительный центр «Промэлектроника», ООО «Адванта консалтинг», ООО «Айдеко» и «ПЛМ Урал».

Активы этих компаний на территории Украины заблокированы, а также прекращены торговые операции и остановлены обязательства по договорам. Санкции также предполагают, что организациям в течении десяти лет нельзя арендовать имущество на территории Украины, участвовать в публичных и оборонных закупках, проводить сделки с ценными бумагами.

Ранее президент Украины вводил санкции против двух уральских заводов: 144 бронетанковый ремонтный и Верхнетуринский машиностроительный заводы. Также под санкции Владимира Зеленского попали уральские звезды. В списке оказались Клава Кока и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

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