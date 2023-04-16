В Екатеринбурге на торги выставили убежища от радиации

Со своей основной задачей помещения не смогут справиться. Фото: РТС-тендер

Три противорадиационных убежища в центре Екатеринбурга выставили на торги на площадке РТС-тендер. Их в аренду сдает компания «Дирекция по инвестиционной деятельности».

На аукцион выставили два подвальных помещения на Хохрякова, 21, построенные в 1958 году. Цена первого площадью 120,1 квадратного метра, начинается с 34 468 тысяч рублей. Второе площадью в 122,7 квадрата, сдают за 35 583 рублей.

Фото: РТС-тендер

Еще одно убежище площадью в 134 квадрата и 1955 года постройки расположено на Малышева, 90. Его стартовая цена составляет 37 788 рублей.

В паспортных данных помещений указано, что они могли бы прийти в готовность за 12 часов, но основную функцию выполнить не смогут, так как в подвальных помещениях нет ставней и дверей. Поэтому они используются под коммерческие помещения.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru