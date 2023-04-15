Из Екатеринбурга в Каменск-Уральский стартовала туристическая «Ласточка»

Электричка будет ходить по субботам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Екатеринбургом и Каменск-Уральским запустили дополнительный рейс электрички «Ласточка». Электричка будет ходить по субботам в формате «тура выходного дня». Первая стартовала сегодня, 15 апреля.

- Пассажирами первой субботней «Ласточки» Екатеринбург – Каменск-Уральский стали порядка 130 человек. Они получили возможность бесплатно принять участие в пешеходных экскурсиях по Каменску-Уральскому, – рассказала директор Центра развития Каменска-Уральского Марина Чистякова, передает Департамент информационной политики региона.

По билету на «Ласточку» №7082 весь туристический сезон гости Каменск-Уральского смогут получить скидку на посещение Краеведческого музея и Выставочного зала. Вместо двух входных билетов пассажир заплатит только за один.

«Ласточка», которая будет ходить по субботам, назначена только на летний период, по 14 октября. Отправление из Екатеринбурга в 09:41, прибытие в Каменск-Уральский в 11:14. Обратно туристы смогут возвращаться на рейсе в 15:47, а также на других пригородных поездах.

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