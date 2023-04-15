В Екатеринбурге ночью обрушился потолок в многоквартирном доме

При обрушении никто не пострадал. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге обрушился потолок в доме на улице Свердлова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, все случилось 15 апреля в районе 02:30 часов ночи. Обошлось без пострадавших.

- В жилом многоквартирном доме, 1954 года постройки, расположенном по улице Свердлова, произошло обрушение деревянных перекрытий, балок в квартире шестого подъезда многоквартирного дома. Жилой дом не газифицирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточняют в ведомстве.

Обрушение произошло ночью на 15 апреля. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку. Сотрудники выясняют нарушения в содержании дома, а также устанавливают, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заключают в прокуратуре Свердловской области.

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