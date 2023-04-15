В Екатеринбурге мошенники украли у пенсионера больше миллиона рублей

Пенсионера уговорили перевести деньги на неизвестные счета Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге мошенники украли у 63-летнего пенсионера один миллион и 126 тысяч рублей. Злоумышленники представились сотрудниками МВД, ФСБ и Центрального банка.

- Ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником МВД, который под предлогом попытки оформления злоумышленниками на его имя кредита убедил продолжить разговор со специалистом Центрального банка РФ, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

Затем с пенсионером связался лжесотрудник ФСБ. Он окончательно убедил мужчину, что его пытаются обокрасть мошенники. Пенсионера попросили перевести все свои сбережения на «защитный счет». В итоге, пострадавший все-таки перевел огромную сумму на счета мошенников.

- В настоящее время по факту хищения следственным подразделением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, - сообщают в МВД по Екатеринбургу.

В полиции напоминают свердловчанам, что не стоит доверять подобным «сотрудникам» банка и МВД, и тем более, не стоит переводить свои деньги на неизвестные счета.

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