Уральская художница подарила Михаилу Лабковскому сувениры, посвященные юбилею Екатеринбурга

Художница передала сувениры Михаилу Лабковскому на лекции. Фото: Ася Чашкина

Уральская художница и дизайнер Ася Чашкина передала известному российскому психологу Михаилу Лабковскому памятные сувениры. Михаил провел в «МТС Live Холл» лекцию 14 апреля, именно на ней Ася и передала сувенирную посуду.

- Тарелки выполнены на основе авторских картин. Ранее у меня прошла персональная выставка, на площадке Свердловского Областного Краеведческого музея, приуроченная к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ася Чашкина.

Сувениры, которые получил в подарок Михаил Лабковский, посвящены 300-летию Екатеринбурга. Празднование юбилея города пройдет уже в августе этого года.

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