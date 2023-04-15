Жителей Екатеринбурга возмутили новые правила доставки пенсии

Доставлять пенсию смогут только сотрудники "Почты России" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга возмутились новыми правилами доставки пенсии. С 1 мая доставлять пенсию могут только сотрудники «Почты России». Негодование связано с тем, что ждать курьеров придется весь рабочий день с 09:00 до 18:00. До этого курьеры частных компаний приносили пенсию строго в отведенное время.

- Доставка была 10-го числа каждого месяца, всегда в четкое время — с 08:00 до 09:00. С 1 мая пенсии будут приносить только работники «Почты России», причем они могут прийти в любое время с 09:00 до 18:00. Нам это очень неудобно, ведь я весь день вынуждена буду находиться дома, без возможности выйти даже в аптеку за лекарствами или сходить на прием к врачу, - объяснила недовольство жительница Екатеринбурга изданию «Е1».

По ее словам, теперь маломобильным пенсионерам без помощи родственников получить пенсию будет затруднительно. При этом, в пресс-службе «Почты России» уточнили, что граждане смогут сами назначить конкретное время визита сотрудников.

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