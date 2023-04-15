Юрист объяснила, какое наказание грозит подросткам, подозреваемых в насилии детей в спецшколе Екатеринбурга

Наказание подростков могут смягчить из-за возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист из Екатеринбурга Юлия Федотова объяснила, какое максимальное наказание грозит двум подросткам, которых подозревают в насилии над детьми в спецшколе.

- Поскольку они несовершеннолетние, им не могут назначить больше 10-ли лет лишения свободы, - пояснила «КП-Екатеринбург» Юлия Федотова.

По ее словам, это правило действует в отношении любого преступления, даже очень тяжкого. Сейчас оба подозреваемых парня задержаны.

Напомним, скандал развернулся в специальной школе-интернате для детей, не достигших возраста уголовной ответственности, но совершивших преступления. Как рассказывал сбежавший подросток, высшей мерой наказания учеников являлось сексуальное насилие. Такую меру ввел преподаватель, а совершали наказания два подростка возраста 15-ти и 16-ти лет, говорил адвокат парня Георгий Краснов.

Первого подозреваемого днем 14 апреля суд отправил под стражу на два месяца. Второго парня удалось задержать поздним вечером того же дня. Как сообщал источник «КП-Екатеринбург», подросток был задержан в торговом центре и применил против полицейских газовый баллончик.

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