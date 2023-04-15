В "Екатеринбург-Сити" хотят построить два стеклянных небоскреба

Башни будут высотой в 49 этажей. Фото: эскиз ООО "АР Проект"

В центре Екатеринбурга могут построить два стеклянных небоскреба. Предполагается, что небоскребы станут многофункциональным жилым комплексом на улице Бориса Ельцина в «Екатеринбург-Сити».

«Небоскребы представляют собой стеклянные призмы, которые в верхних частях башен выполнены в виде террас. Башни Выполнены полностью в высокотехнологичном стекле, также, как и рядом стоящие объекты: башня «Исеть», небоскреб «Демидов», БЦ «Президент», - говорится в проектной документации.

Авторы идеи уверены, что появление стеклянных башен придаст этой части города вид, напоминающий Нью-Йорк. В высоту небоскребы составят 49 этажей. Предполагается, что в высотках от «УГМК-Застройщика» смогут жить 1549 человек.

Мэрия Екатеринбурга выставила проект на общественные обсуждения. Поучаствовать в них можно с 14 по 25 апреля. Проводится общественные обсуждения будут до 5 мая.

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