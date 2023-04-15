В Нижнем Тагиле против погибшего в полицейской машине попросили завести уголовное дело

В результате СК после опросов свидетелей и жены погибшего отказал в возбуждении уголовного дела. Фото: Юлия Шамрина

Стали известны новые подробности в истории погибшего Сергея Шамрина, который в январе погиб в машине ППС. После инцидента патрульный Максим Онучин обратился в Следственный комитет, чтобы на умершего возбудили уголовное дело.

- Поводом для такого обращения стало то, что якобы до задержания Сергей Шамрин выражался нецензурной бранью. Заявление он написал через 17 дней после трагедии. При этом второй обвиняемый сержант Павел Горшков от дачи пояснений по этому эпизоду отказался, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Алексей Бушмаков.

В Следственном комитете после опросов свидетелей и жены погибшего отказал в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 января полицейские погрузили задержанного Сергея Шамрина в отсек патрульной машины головой вниз, а когда довезли до отделения, мужчина был без сознания. Спасти уральца так и не удалось. Причиной смерти стал перелом шеи.

Патрульным предъявили обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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