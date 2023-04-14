Свердловчанина осудили за неуплату алиментов на ребенка

Мужчину приговорили к 11 месяцам исправительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин, живущий в Белоярском районе осужден за неуплату алиментов. Задолженность мужчины превысила 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С августа по апрель 2022 года 28-летний свердловчанин умышленно игнорировал выплаты бывшей жене на ребенка. За это время накопился долг в 170 тысяч рублей. Тогда на мужчину подали в суд, были предоставлены все доказательства о неуплате.

- В судебном заседании осужденный вину по предъявленному обвинению не признал, отказавшись от ранее данных признательных показаний и указав, что не является отцом ребенка, - рассказали в ведомстве.

Было решено провести экспертизу на отцовство. Она показала, что именно этот мужчина является папой маленького мальчика. После этого обвинитель признал свою вину. Суд назначил свердловчанину 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% дохода в счет государства.

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