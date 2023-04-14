Автоинспекторы будут выявлять водителей, грубо нарушающих ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах Екатеринбурга проходят массовые проверки водителей. Рейд будет идти с 14 по 16 апреля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Автоинспекторы на дорогах Екатеринбурга будут выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения и наличие у них прав.

- Помимо этого, при помощи специальных приборов «Свет» инспекторы дорожно-патрульной службы проверят светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей, - рассказали в ГИБДД.

Пьяным водителям грозит административная ответственность. За нарушение ПДД предусмотрено наказание в виде лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей. За повторное вождение в нетрезвом виде на автолюбителя возбуждается уголовное дело. Преступник наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

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