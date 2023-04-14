На Урале задержали второго подростка, подозреваемого в насилии над сверстниками

При задержании 15-летний подросток напал на полицейских с баллончиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали второго подростка, подозреваемого в насилии над сверстниками в спецшколе Екатеринбурга. 15-летний парень находился в бегах.

По данным «КП-Екатеринбург» подростка задержали в торговом центре Сысерти. При задержании он оказал сопротивление с применением газового баллончика. Вероятно, за это ему будет грозить еще одно уголовное дело.

Его 16-летнего напарника 14 апреля суд заключил под стражу до 11 июня 2023. Ему предъявлено обвинение по ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, 14 апреля один из сбежавших из спецшколы №124 Екатеринбурга подростков рассказал, что в учреждении происходит насилие над детьми. По словам, его адвоката детей в школе «чуханят», то есть опускают, совершив насильственные действия сексуального характера.

Сейчас в деле разбираются сотрудники следственного комитета. Директора школы-интерната отстранили от работы.

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