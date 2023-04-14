Бастрыкин заинтересовался случаем с избиением пенсионера в екатеринбургском автобусе

Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем с избиением пенсионера автобусе №054 в Екатеринбурге. Председатель ведомства поручил организовать проверку. Об этом сообщил Следственный комитете России.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области А.Д. Надбитову организовать проверку, установить все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 11 апреля в Екатеринбурге кондуктор избил пожилого мужчину. По предварительным данным, конфликт между кондуктором и пассажиром произошел, кода мужчина не смог оплатить проезд - его карта оказалась в стоп-листе. Он сообщил кондуктору, что не выйдет из автобуса, после чего был избит. Мужчина получил травмы головы, его госпитализировали.

Прокуратура Свердловской области начала проводить проверку по данному факту. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению норм действующего законодательства компанией-перевозчиком ООО «Декар-Бас» при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте.

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