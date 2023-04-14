В Екатеринбурге за кражу велосипеда мужчина может отправиться в колонию

На данный момент сотрудники полиции проверят мужчину на причастность к другим преступлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

За кражу велосипеда екатеринбуржец может отправиться в колонию. Накануне вора поймали сотрудники полиции. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Заявление о краже транспорта поступило в полицию еще в июле 2022 года. Владелец байка рассказал, что оставил его в подъезде дома на улице Фучика. Материальный ущерб мужчина оценил в 14 тысяч рублей.

- Сыщики уголовного розыска отдела полиции № 12 УМВД Екатеринбурга провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательств. Он признался, что кражу совершил ради того, чтобы продать велосипед. На мужчину возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент сотрудники полиции проверят мужчину на причастность к другим преступлениям.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru