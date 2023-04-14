У ТЦ «Карнавал» заметили полицейские машины

Полицейские патрулируют торговый центр и ищут подростков, нарушающих закон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у торгового центра «Карнавал» заметили полицейские машины. Причиной их появления стал плановый рейд «Улица-подросток». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

- Полиция Екатеринбурга проводит очередное профилактическое мероприятие в рамках операции «Улица-подросток». Цель рейда - профилактика правонарушений несовершеннолетних - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском МВД.

Полицейские патрулируют торговый центр и ищут подростков, нарушающих закон. Главная задача проверок снизить количество несовершеннолетних на улицах и в торговых центрах во время комендантского часа. 8 апреля сотрудникам полиции во время такого же рейда удалось выявить пять нарушителей, который доставили домой. Молодые люди были на улице после 22:00.

- Материалы в отношении их родителей по фактам нарушения Закона Свердловской области № 52, предусматривающего комендантский час для подростков, будут направлены в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, - добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru