Губернатор региона присутствовал на торжественной церемонии. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с вековым юбилеем спортивное общество «Динамо». Торжественная церемония в честь этого праздника прошла 14 апреля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Сто лет назад началась история успеха одной из самых крупных и авторитетных спортивных организаций России. Динамовец – это сила духа и трудолюбие, это воля и характер. Быть динамовцем означает быть первым, быть лидером, - отметил губернатор.

На данный момент в спортивных школах «Динамо» занимаются около трех тысяч детей и подростков региона. Всего развиваются более 30 видов спорта. Власть области ежегодно вкладывается в развитие спортивной инфраструктуры на территории комплекса.

Среди свердловчан немало спортсменов, добившихся успехов именно благодаря вкладу «Динамо». По словам Евгений Куйвашева, динамовскую школу прошли многие деятели науки и искусства, политики, представители силовых структур.

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