В Верхней Пышме мужчина на деньги с чужой карты устроил свидание подруге

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мужчина потратил с утерянной картой несколько тысяч рублей. На свердловчанина завели уголовное дело. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

В дежурную часть города обратилась свердловчанка. Она рассказала, что с ее утерянной карты произошло несколько списаний за покупки, которые она не совершала. Всего со счета пропало больше шести тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий проведена выемка видеонаблюдения в торговых точках, где побывал любитель «легких» денег. В результате ОРМ сотрудниками полиции установлен подозреваемый в хищении денежных средств, ориентировки которого незамедлительно переданы всем наружным службам полиции, - рассказали в МВД.

Похитителем оказался 25-летний житель Заречного. Ранее молодой человек не был судим. Во время допроса он признался, что нашел карту на дороге, после чего решил совершить при помощи нее несколько покупок. На чужие деньги парень сводил свою подругу в кафе, купил цветы и продукты.

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. На него возбудили уголовное дело за кражу. Свердловчанину может грозить шесть лет свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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