В Ирбите 23-летний свердловчанин угнал легковушку

Парень не планировал продавать автомобиль, только лишь хотел покататься. Фото: МО МВД России «Ирбитский»

В Ирбите 23-летний свердловчан угнал легковой отечественный автомобиль. За совершенное преступление молодому человеку грозит реальный срок. Об этом сообщили МО МВД России «Ирбитский».

Инцидент произошел в феврале этого года. Экипаж ДПС, патрулируя улицы, заметил подозрительный ВАЗ 21140. В нем находился молодой человек, но он сидел на пассажирском месте и утверждал, что не знает, кто управлял ей. Однако потом парень сказал, что машина принадлежит ему.

- Сотрудники полиции проверили эту информацию и связались с подлинным владельцем автомобиля, который пояснил, что не знает данного человека и что автомобиль находится у него, после чего мужчине пришлось сознаться, что он угнал машину. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством, о чем составили соответствующий протокол, - рассказали в полиции.

Угонщиком оказался 23-летний житель Ирбита. Ранее он уже был судим за угоны автомобилей и кражи. За несколько дней до очередного угона он вышел из колонии, где отбывал наказание за подобное преступление. Молодой человек признался, что во время прогулки ему приглянулась легковушка, он решил ее угнать. Машину он не планировал продавать, просто хотел воспользоваться на время.

- В настоящий момент обвиняемый осознал, что наделал. Вину в том, что совершил угон автомобиля ВАЗ 21140, признал полностью, в содеянном раскаялся. Сотрудниками полиции материалы уголовного дела в отношении данного гражданина переданы в суд для рассмотрения по существу, - добавили в МВД.

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