Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в столкновении двух легковушек пострадали четыре человека, включая годовалого малыша. Авария произошла днем 14 апреля на улице Фестивальной.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что 28-летний водитель Lada Largus влетел в стоящую Skoda Yeti. В результате различные травмы получили три человека в иномарке: они получили ушибы, а годовалая девочка – травму головы.

- В автомобиле Lada Largus пострадала 37-летняя женщина-пассажир с диагнозом "ушиб грудной клетки", после осмотра в медицинском учреждении от госпитализации отказалась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Оба водителя в момент происшествия были трезвы. Инспекторам ДПС виновник происшествия рассказал, что отвлекся на телефон, поэтому не увидел стоящий автомобиль. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.