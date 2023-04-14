В Алапаевске простились с командиром, погибшим во время спецоперации на Украине

Погибшего Евгения Лисицына наградили орденом Мужества. Фото: социальные сети мэра Алапаевска

В Алапаевске простились с местным жителем Евгенией Лисицыным, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Известно, что жизнь бойца оборвалась в боях под Кременной-Сватово. Мужчина был командиром отделения и разведчиком подразделения «Шторм».

- Евгений не раз выводил свою группу из самых ожесточенных боев. Ему было всего 30 лет… Даже опытные бойцы и новобранцы-солдаты его называли «отцом». В армии Евгений Лисицын прошел школу спецназа, а в августе 2022 года добровольцем ушел на СВО, - написал на своей странице в социальных сетях глава города Сайгид Билалов.

Погибшего Евгения Лисицына наградили орденом Мужества.

- Это герой, которому слишком рано суждено было уйти. Это герой, на которого наши дети и их потомки будут равняться… Алапаевск скорбит… Мы всегда будет помнить героя, - добавил мэр.