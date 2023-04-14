В Екатеринбурге презентуют фильм Эдуарда Боякова «Русский крест»

Главную роль в фильме сыграл известный актер Михаил Пореченков. Фото: кадр из фильма

В Екатеринбурге 16 апреля в российский прокат выходит фильм Эдуарда Боякова «Русский крест», главные роли в котором сыграли Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов. В уральской столице киноленту будут показывать в девяти кинотеатрах.

Во вторник, 18 апреля, в ККТ «Космос» состоится показ фильм с участием создателей и вдохновителей.

«Русский крест» - это полнометражный художественный фильм, снятый по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова. Это история о покаянии и духовном возрождении простого человека Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Герой киноленты обретает веру после явления ему святого Георгия. После этого Иван ставит своей целью восстановить разрушенный в советские годы деревенский храм.

Благословение на съемки фильма «Русский крест» дал схиархимандрит Илья (Ноздрин), духовный отец поэта Николая Мельникова.

В фильме снялся актер Юрий Кузнецов. Фото: кадр из фильма

- Поэзия Мельникова легко вплетается в ткань киноповествования. В образе сторожа Ивана Ростка прорастают черты целого поколения русских людей – растерянных и дезориентированных, оторванных от корней водоворотом истории, вынужденных среди обломков советской идеологии искать ростки новых ценностей, которые не могут не быть вечными. Этот образ глубоко архетипичен, - рассказывает режиссер фильма «Русский крест» Эдуард Бояков.

По словам исполнителя главной роли Михаила Пореченкова, его роль одновременно сложная и простая.

- В Иване Ростке, на первый взгляд, мало героического. В то же время, его история – история простого человека, прозревшего путь к духовному возрождению и сумевшего повести за собой людей, «собрать народ в Народ». Это история «подвига» в том смысле, который заложен в слово «подвижничество», - говорит актер.