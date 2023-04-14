Салехард избавят от опасных зданий

Салехард избавят от старых строений Фото: Иван МАКЕЕВ

Общественники Салехарда проинспектировали родной город, и выявили несколько опасных построек, вход на которые не ограничен. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Опасные строения расположены по адресам: улица Маяковского, 10, улица Зои Космодемьянской, 18 и улица Чкалова. 15. В этих зданиях скопилось большое количество мусора, в теплое время года здесь обитают бездомные люди. Хуже всего то, что рядом с ними расположены образовательные учреждения, а, значит, старые постройки привлекают внимание подростков.

Обо всех объектах сообщили в мэрию, представители которые пообещали ликвидировать опасные постройки.