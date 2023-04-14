Такие меры помогут обеспечивать защиту лесов и уральцев от угрозы возникновения природных возгораний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области со следующего года пожароопасный сезон будет начинаться раньше. Его будут вводить с 10 апреля. В региональном правительстве считают, что такие меры помогут обеспечивать защиту лесов и уральцев от угрозы возникновения природных возгораний.

- Пожароопасным сезоном считается период со времени схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. На Среднем Урале этот период длится в среднем около полугода, - отметили в департаменте информационной политики.

Примечательно, что в этом году в Свердловской области наблюдается аномально ранний сход снежного покрова, а также быстрое высыхание верхнего слоя почвы.

- Перенос даты открытия пожароопасного сезона на большей части региона даст возможность приступать к авиамониторингу, - добавил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.