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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:49

В Екатеринбурге осудят 35-летнего рецидивиста, зарезавшего знакомого в новогоднюю ночь

Уголовное дело уже передали на рассмотрение в суд
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Первый пострадавший успел убежать от нападавшего, а вот второй скончался на месте происшествия

Первый пострадавший успел убежать от нападавшего, а вот второй скончался на месте происшествия

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Екатеринбурге будут судить 35-летнего рецидивиста, который смертельно ранил ножом своего знакомого в новогоднюю ночь. По версии следствия, компания мужчин праздновала 1 января в общем коридоре общежития по улице Библиотечной.

Вскоре к ним присоединились еще двое молодых людей, с которыми у них быстро возник конфликт.

- Обвиняемый вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил одному своему 39-летнему оппоненту ранение в живот, а другого 31-летнего молодого человека ранил в область груди, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Первый пострадавший успел убежать от нападавшего, а вот второй скончался на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, рецидивист провел в местах лишения свободы 13 лет. Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц» передано на рассмотрение в суд.