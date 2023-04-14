Свердловский инструментальный завод переедет в новое здание в промзоне

Фото: проектная документация

Свердловский инструментальный завод переедет с Фрунзе, 35а в новое здание в промзоне возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. Информация об этом содержится в общественных обсуждениях администрации Екатеринбурга.

- Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «производственная деятельность» в отношении земельного участка, - сообщается на сайте.

Согласно опубликованным документам, это будет трехэтажное здание, в котором смогут работать 200 сотрудников. Из них 30 человек - в производственном корпусе, 170 - в административно-бытовом.

Напомним, ранее мы писали ,что на земле инструментального завода построят жилой комплекс. Там возведут 11 многоэтажек.

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