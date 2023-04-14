На Урале пациент показал медикам топор и лишился свободы на 3,5 года

Мужчина, взявшись за топор, наскреб себе на долгий срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 ноября прошлого года 36-летний житель Серова, пребывая в состоянии сильного подпития, вызвал домой бригаду скорой помощи. Медики, осмотрев пациента, отказали ему в госпитализации. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

После этого буйный пациент схватил топор, угрожал медикам расправой и даже ударил рукоятью топора по капоту автомобиля скорой помощи. Мужчину обвинили по двум статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 119 «Угроза убийством» и части 1 статьи 318 «Угроза применения насилия».

Когда на место ЧП прибыли полицейские, мужчина стал угрожать и им. По решению суда ближайшие 3,5 года буйный житель Серова проведет в колонии строгого режима, где ему предстоит пересмотреть свое отношение к официальным лицам.