В Екатеринбурге задержали граффитиста, изрисовавшего поезд

Фото: УТ МВД России по УрФО

В Екатеринбурге задержали граффитиста, изрисовавшего пригородную электричку 4 апреля. Им оказался 28-летний мужчина, работающий в магазине кистей, мольбертов, красок и других товаров для художников.

- Транспортные полицейские установили подозрительный автомобиль, который заезжал на территорию станции около полуночи. По горячим следам установить любителя незаконной живописи не представлялось возможным, однако его поиск не прекращался и через неделю сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Художника доставили в дежурную часть транспортной полиции. Он признался, что рисунки на вагонах его и объяснил, что так хотел проявить свои творческие способности.

На мужчину составили два административных протокола за умышленное повреждение чужого имущества, не повлекшее причинение значительного ущерба и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Ему грозит штраф от трехсот до пятисот рублей.

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