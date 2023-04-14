Фото: страница Алексея Вихарева во «ВКонтакте»

Глава медфракции Алексей Вихарев выдвинул свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

- Я выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование партии «Единая Россия», - рассказал Алексей Вихарев. - А значит, если жители нашего округа доверят, приму участие в основных выборах депутатов городской Думы в сентябре этого года.

Напомним, Алексей Вихарев регулярно помогает участникам СВО и раненым бойцам. Так, депутат гордумы Екатеринбурга и руководитель медицинской фракции в марте помог артиллеристам. Он закупил для них квадрокоптер и 20 активных наушников с эффектом шумоподавления.

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