В Екатеринбурге к 2027 году построят второй небоскреб «Высоцкий»

Рядом с небоскребом "Высоцкий-2" построят многоуровневую парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Малышева – Карла Либкнехта – Ленина - Красноармейская, где к 2027 году построят второй небоскреб «Высоцкий».

В проектной документации обозначено, к зданию будет несколько организовано несколько подъездов, а также стоянка на 20 машино-мест рядом с зданием, а также отдельная многоуровневая парковка на 382 места.

Небоскреб разместится рядом с первым небоскребом. Фото: проектная документация

Владелец небоскреба «Высоцкий-2» должен будет облагородить территорию рядом с объектом. В документах небоскреб указан, как «гостинично-административный комплекс».

Под «Высоцкий-2» выделили 7,4 га места, площадь здания составит 49 тысяч квадратных метров.