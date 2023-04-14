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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:24

Свердловский омбудсмен обратила внимание на недостроенное здание СИЗО в Камышлове

Татьяна Мерзлякова подняла этот вопрос на совещании в Москве
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Татьяна Мерзлякова подняла на встрече наболевший вопрос

Татьяна Мерзлякова подняла на встрече наболевший вопрос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова подняла вопрос о недостроенном здании СИЗО в Камышлове. Проблему уполномоченная по правам человека озвучила на расширенном заседании экспертного совета при федеральном омбудсмене, на котором обсуждали тему соблюдения прав лиц, размещенных в учреждениях уголовно-исправительной системы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Татьяна Мерзляковой, вопрос с недостроенным СИЗО не решается более пяти лет. Здание учреждения построено на 95%, после чего его забросили, а действующие следственные изоляторы в Свердловской области, при этом, переполнены.

- Разговор был откровенным, конкретным, и есть надежда на результаты, - заключила по итогам заседания свердловский омбудсмен.