Свердловский омбудсмен обратила внимание на недостроенное здание СИЗО в Камышлове

Татьяна Мерзлякова подняла на встрече наболевший вопрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова подняла вопрос о недостроенном здании СИЗО в Камышлове. Проблему уполномоченная по правам человека озвучила на расширенном заседании экспертного совета при федеральном омбудсмене, на котором обсуждали тему соблюдения прав лиц, размещенных в учреждениях уголовно-исправительной системы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Татьяна Мерзляковой, вопрос с недостроенным СИЗО не решается более пяти лет. Здание учреждения построено на 95%, после чего его забросили, а действующие следственные изоляторы в Свердловской области, при этом, переполнены.

- Разговор был откровенным, конкретным, и есть надежда на результаты, - заключила по итогам заседания свердловский омбудсмен.