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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:13

На пруду в Нижнем Тагиле лось провалился под лед

Лесной гость смог сам выбраться на берег
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лось смог сам выбраться на берег

Лось смог сам выбраться на берег

Фото: Андрей АБРАМОВ

13 апреля на Выйском пруду в Нижнем Тагиле произошло ЧП. Здесь лось, пришедший из леса, вышел на лед и провалился. Об этом пишет издание ТагилЛАЙФ.

Информацию о животном, которое не могло выбраться на берег, передали спасателям, которые оперативно прибыли на Выйский пруд.

Но оказалось, что к моменту прибытия бригады, лось уже выбрался из воды и ретировался в лес. Информацию о ЧП передали в лесничество. Судя по всему, животное отделалось испугом.

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