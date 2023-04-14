На пруду в Нижнем Тагиле лось провалился под лед

Лось смог сам выбраться на берег Фото: Андрей АБРАМОВ

13 апреля на Выйском пруду в Нижнем Тагиле произошло ЧП. Здесь лось, пришедший из леса, вышел на лед и провалился. Об этом пишет издание ТагилЛАЙФ.

Информацию о животном, которое не могло выбраться на берег, передали спасателям, которые оперативно прибыли на Выйский пруд.

Но оказалось, что к моменту прибытия бригады, лось уже выбрался из воды и ретировался в лес. Информацию о ЧП передали в лесничество. Судя по всему, животное отделалось испугом.

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