На пруду в Нижнем Тагиле лось провалился под лед

Лось смог сам выбраться на берег
Фото: Андрей АБРАМОВ
13 апреля на Выйском пруду в Нижнем Тагиле произошло ЧП. Здесь лось, пришедший из леса, вышел на лед и провалился. Об этом пишет издание ТагилЛАЙФ.
Информацию о животном, которое не могло выбраться на берег, передали спасателям, которые оперативно прибыли на Выйский пруд.
Но оказалось, что к моменту прибытия бригады, лось уже выбрался из воды и ретировался в лес. Информацию о ЧП передали в лесничество. Судя по всему, животное отделалось испугом.
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