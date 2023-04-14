Новоселы Екатеринбурга получат подарки на десятки миллионов рублей

Специальные предложения действуют весь год. Фото: ГК “Страна Девелопмент”

Топ-5 самых бесполезных подарков на новоселье: картины, постельное белье, вазы, столовые приборы и цветы в горшках. Аналитики федерального застройщика “Страна Девелопмент” провели опрос среди клиентов компании. На основании результатов определили список желанных и не особо подарков на новоселье.

Сертификаты на покупку мебели, страхование недвижимости, умные гаджеты для дома - вошли в тройку лидеров. Поэтому они, а также ДМС для чек-апа здоровья, скидки на квартиру, ремонт в подарок и другие полезные бонусы подготовил для своих клиентов девелопер.

В этом году компании исполняется 15 лет. Поэтому с масштабным размахом “Страна Девелопмент” отмечает свой день рождения и в честь юбилея дарит подарки клиентам.

“Квартирорадости: так мы озаглавили 2023-й, в котором Стране исполняется 15 лет. Как заботливый именинник, делим радость с вами и дарим подарки весь год! Обещаем, все они полезные и сделают покупку квартиры вашей мечты легкой. А новоселье — еще более счастливым”, - делятся в отделе продаж ГК “Страна Девелопмент”.

Подарки распространяются на определенный перечень квартир. Фото: ГК “Страна Девелопмент”

Перечень подарков постоянно обновляется. Их может получить каждый будущий новосел, который решил приобрести квартиру в жилых комплексах “Страны”. Все подробности на сайте promo.strana.com. Специалисты компании помогут подобрать квартиру по душе, которая идеально подойдет под ваши потребности и желания.

Акция “Квартирорадости” распространяется не только на проекты Екатеринбурга. Бонусы также смогут получить покупатели квартир в Тюмени, Санкт-Петербурге и Москве, где максимальный размер скидки достигает 5 000 000 рублей.

Более 40 тысяч человек уже живут в домах “Страны”. За годы работы группой компаний “Страна Девелопмент” построено около 1 млн кв. метров жилья. Компания продолжает расширять свою географию присутствия и запускать новые ЖК.

Долее 40 000 человек уже живут в домах “Страны”. Фото: ГК “Страна Девелопмент”

Долее 40 000 человек уже живут в домах “Страны”. Фото: ГК “Страна Девелопмент”

В этом году в планах компании войти в топ-10 застройщиков России по объемам текущего строительства. Компания нацелена на строительство более 1 млн кв. м жилья одновременно. Сейчас “Страна Девелопмент” возводит более 600 тыс. кв. м жилья в 6 регионах России. За 8 месяцев объем текущего строительства планируется увеличить практически вдвое.

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