Свыше 6 млрд рублей налогов выплатила СвЖД в бюджеты и внебюджетные социальные фонды в первом квартале

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 2,9 млрд рублей. Фото: пресс-служба СвЖД

В первом квартале (январь – март) 2023 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 6,5 млрд рублей (+12% к аналогичному периоду 2022 года).

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 2,9 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

в бюджет Свердловской области 1,2 млрд рублей;

в бюджет Пермского края 0,5 млрд рублей;

Фото: пресс-служба СвЖД

в бюджет Тюменской области 0,5 млрд рублей;

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,5 млрд рублей;

в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,2 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2023 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 48,6 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).