В Екатеринбурге из-за непогоды не работает аренда электросамокатов

Самокаты временно встали на паузу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за непогоды не работает аренда некоторых электросамокатов.

- Выпал снег, и самокаты Whoosh временно встали на паузу. Когда погода улучшится, возможность аренды возобновится, - рассказали в пресс-службе Whoosh.

При этом аренда электросамокатов «Яндекс» продолжает работать.

Ранее «КП-Екатеринбург» писала, что в Екатеринбурге в этом году не будет работать сервис кикшеринга Urent. Кроме того, мы рассказывали, какие компании будут работать в городе и как изменятся правила аренды после новых ПДД.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru