Полицейские Нижнего Тагила проверят салон для животных, после которого собака попала в реанимацию

Фото: предоставила Ксения Яровая

В Нижнем Тагиле собака породы мальтипу по кличке Майли попала в реанимацию после похода на стрижку. Ранее владелица животного Ксения Яровая рассказала, что собаке стало плохо через 15 минут после того, как ее оставили в салоне. У питомца по кличке Майли отказали лапы, начались проблемы со зрением. Ее поместили в реанимацию ветклиники Екатеринбурга на пять дней.

В грумерском салоне поясняли, что у собаки слабое здоровье. А хозяйка, как уверяли в салоне, уже жаловалась на приступы плохого самочувствия Майли. По словам грумера, она не успела приступить к манипуляциям и увидела, что собака в критическом состоянии.

В итоге хозяйка питомца обратилась за помощью к полицейским. Так как ей не единожды поступали жалобы от других владельцев, которые посещали этот салон с животными.

- В отделе полиции № 20 проводится проверка по обращению владелицы собаки. По ее результатам будет дана объективная правовая оценка данной ситуации, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

По словам хозяйки питомца, у Майли нашли повреждение головного мозга в результате отравления неустановленным веществом.

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