В Екатеринбурге пристав помог мужчине, у которого приступ эпилепсии случился прямо на дороге

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отделения Шамиль Магомедов по пути на работу помог мужчине, у которого случился эпилептический приступ. Мужчина потерял сознание прямо на проезжей части. Лейтенант внутренней службы оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Все произошло на улице Малышева.

- Меня воспитывали с детства: если не хочешь жить в мире равнодушия, начинай с себя! И чтобы помогать, не обязательно нужно быть сильным или богатым, достаточно быть добрым! Стараюсь помнить эти слова, - рассказал Шамиль Магомедов.

Сначала пристав переместил мужчину с оживленной дороги в безопасное место - на тротуар. Там он повернул его набок и, держа голову, освободил от стягивающего шарфа шею. Его он положил под голову мужчине, чтобы тот не получил травмы, и вызвал медиков.

Через несколько минут приступ прошел, мужчина пришел в себя, но был слаб. К этому времени на место приехала скорая помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru