В Березовском пожар произошел в подвале административного здания

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Березовском утром 14 апреля пожар произошел в подвале трехэтажного административного здания на улице Шиловской. До прибытия спасателей из него эвакуировались 35 человек. Данных о пострадавших нет.
- Прибывшие на место огнеборцы установили, что в подвале здания горит оргтехника, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Тушение пожара осложняется сильным задымлением. Для поиска очагов пожара специалисты МЧС применяют тепловизоры, также для снижения опасных факторов пожара применяют тактическую вентиляцию.
Для координации действий сил и средств на месте пожара был развернут оперативный штаб. С огнем боролись 42 человека и 15 единиц спецтехники. Локализовать его удалось в 10:30. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить пожарным дознавателям.
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