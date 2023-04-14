За дачниками в Свердловской области проследят с дронов

С дронами будут работать патрульно-контрольные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

За дачниками в Свердловской области после введения противопожарного режима проследят с дронов.

- Начали работу патрульно-контрольные группы. С помощью беспилотных авиасистем они будут выявлять нарушителей требований пожарной безопасности, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Действовать он начинает с 15 апреля 2023 года. Мы рассказывали, что нельзя делать во время противопожарного режима.

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