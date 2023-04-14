Цены на такси взлетели практически во всех районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после снегопада взлетели цены на такси. По словам горожан, стоимость поездки стала выше в два раза. При этом цены взлетели практически во всех районах города.

Так, например поездка от Азина,47 до Мамина-Сибиряка, 52 обойдется в 443 рубля, хотя обычно стоит в районе 150 рублей.

Напомним, ранее ГИБДД Свердловской области предупредила водителей о гололеде. Из-за снега и понижения температуры дороги стали скользкими. Водителей просят быть внимательными за рулем, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru